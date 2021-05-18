18 Mayıs 2021, Salı

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Anadolu Efes forması giyen Vasilije Micic THY EuroLeague'de sezonun en iyi 5'ine girdi!

Micic sezonun en iyi 5'ine girdi!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 18.05.2021

forması giyen , THY EuroLeague'de yılın 5'ine seçildi. Sırp oyuncu, bu sezon 3 kez haftanın en değerli oyuncusu seçilerek bu alanda ligin en başarılı ismi olmuştu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Erkek Basketbol Takımı'nın Sırp oyun kurucusu , 'nde yılın 5'ine seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, taraftarlar, basın mensupları, başantrenörler ve takım kaptanlarının katıldığı oylamayla belirlenen 2020-21 sezonunun birinci takımında de yer aldı.

Micic, bu sezon 3 kez haftanın en değerli oyuncusu seçilerek bu alanda ligin en başarılı ismi oldu.

Sayı (16,3) ve verimlilik puanı (17) bakımından THY Avrupa Ligi kariyerinin en iyi ortalamalarına ulaşan Micic, ayrıca maç başına 4,8 asist üretti. 27 yaşındaki basketbolcu, sayı krallığında 4'üncü, asist krallığında ise 9. sırayı aldı.

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