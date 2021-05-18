Son dakika spor haberi: Anadolu Efes forması giyen Vasilije Micic THY EuroLeague'de sezonun en iyi 5'ine girdi!
Anadolu Efes forması giyen Vasilije Micic, THY EuroLeague'de yılın 5'ine seçildi. Sırp oyuncu, bu sezon 3 kez haftanın en değerli oyuncusu seçilerek bu alanda ligin en başarılı ismi olmuştu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nın Sırp oyun kurucusu Vasilije Micic, THY Avrupa Ligi'nde yılın 5'ine seçildi.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, taraftarlar, basın mensupları, başantrenörler ve takım kaptanlarının katıldığı oylamayla belirlenen 2020-21 sezonunun birinci takımında Micic de yer aldı.
Micic, bu sezon 3 kez haftanın en değerli oyuncusu seçilerek bu alanda ligin en başarılı ismi oldu.
Sayı (16,3) ve verimlilik puanı (17) bakımından THY Avrupa Ligi kariyerinin en iyi ortalamalarına ulaşan Micic, ayrıca maç başına 4,8 asist üretti. 27 yaşındaki basketbolcu, sayı krallığında 4'üncü, asist krallığında ise 9. sırayı aldı.
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