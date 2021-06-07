Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı CANLI
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geliyor. Serideki ilk 2 maçı kazanan lacivert-beyazlılar, üçüncü maçtan da galibiyetle ayrılarak şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Sarı-lacivertliler ise sahasında rakibini yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçıyla ilgili tüm bilgilere ve Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk ediyor.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma, saat 19.30'da başladı. Müsabaka Tivibu Spor ve TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde Anadolu Efes'in 2-0 üstünlüğü bulunuyor. Lacivert-beyazlı takım, sahasında oynadığı ilk 2 maçı 111-71 ve 95-73 kazandı. Bu sezon THY EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza atan Anadolu Efes, sarı-lacivertlilere üstünlük kurması halinde seriyi 3-0 kazanacak ve Basketbol Süper Ligi'nde kupanın sahibi olacak.
İlk 2 müsabakada istediği performansı sergilemeyen Fenerbahçe Beko ise seride durumu 2-1'e getirmek için mücadele ediyor. Sarı-lacivertli takımın galip gelmesi durumunda final serisinde 4. maç yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
CANLI SKOR
1. PERİYOT: FENERBAHÇE BEKO 25-21 ANADOLU EFES
2. PERİYOT: FENERBAHÇE BEKO 32-44 ANADOLU EFES
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