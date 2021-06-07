07 Haziran 2021, Pazartesi

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı CANLI

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes | CANLI
BASKETBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 Giriş Tarihi: 07.06.2021

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında ile , 'nda karşı karşıya geliyor. Serideki ilk 2 maçı kazanan lacivert-beyazlılar, üçüncü maçtan da galibiyetle ayrılarak şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Sarı-lacivertliler ise sahasında rakibini yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçıyla ilgili tüm bilgilere ve Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında , 'i konuk ediyor.

'nda oynanan karşılaşma, saat 19.30'da başladı. Müsabaka ve 'dan naklen yayınlanıyor.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde Anadolu Efes'in 2-0 üstünlüğü bulunuyor. Lacivert-beyazlı takım, sahasında oynadığı ilk 2 maçı 111-71 ve 95-73 kazandı. Bu sezon THY EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza atan Anadolu Efes, sarı-lacivertlilere üstünlük kurması halinde seriyi 3-0 kazanacak ve Basketbol Süper Ligi'nde kupanın sahibi olacak.

İlk 2 müsabakada istediği performansı sergilemeyen Fenerbahçe Beko ise seride durumu 2-1'e getirmek için mücadele ediyor. Sarı-lacivertli takımın galip gelmesi durumunda final serisinde 4. maç yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Son dakika spor haberleri: Shane Larkin Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçında sakatlandı!

CANLI SKOR

1. PERİYOT: FENERBAHÇE BEKO 25-21 ANADOLU EFES

2. PERİYOT: FENERBAHÇE BEKO 32-44 ANADOLU EFES

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Larkin'den A. Efes'e kötü haber! Soyunma odasına gitti Larkin'den A. Efes'e kötü haber! Soyunma odasına gitti
Son yarı finalist Clippers oldu! Son yarı finalist Clippers oldu!
Hawks Furkanlı 76ers'ı yenerek seride 1-0 öne geçti! Hawks Furkanlı 76ers'ı yenerek seride 1-0 öne geçti!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör