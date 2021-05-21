21 Mayıs 2021, Cuma

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: NBA'de yılın adayları belli oldu!

NBA'de yılın adayları belli oldu!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 21.05.2021

NBA'de normal sezonunun en iyilerinin belirleneceği kategoriler için aday oyuncular belli oldu. Kategorilerde, yılın çaylağı, yılın savunma oyuncusu, yılın altıncı adamı, en iyi gelişim gösteren oyuncu ve yılın başantrenörü yer alıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

NBA'den yapılan açıklamaya göre, farklı ülkelerden spor yazarı ve yayıncıların oylarıyla en iyiler için altı kategoride üçer aday belirlendi.

En değerli oyuncu (MVP) ödülüne 'tan , Philadelphia 76ers'tan ve 'tan aday gösterildi.

Diğer kategorilerdeki adaylar ise şöyle:

Yılın Çaylağı: (), (), ()

Yılın Savunma Oyuncusu: (), Draymond Green (Golden State Warriors), Ben Simmons (Philadelphia 76ers)

Yılın Altıncı Adamı: Jordan Clarkson (Utah Jazz), Joe Ingles (Utah Jazz), Derrick Rose ()

En İyi Gelişim Gösteren Oyuncu: Jerami Grant (Detroit Pistons), Michael Porter Jr. (Denver Nuggets), Julius Randle (New York Knicks)

Yılın Başantrenörü: Quin Snyder (Utah Jazz), Tom Thibodeau (New York Knicks), Monty Williams (Phoenix Suns)

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