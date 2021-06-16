16 Haziran 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: İspanya basketbol liginde Barcelona Real Madrid'i devirerek şampiyon oldu! | Barcelona 92 - 73 Real Madrid

Real'i deviren Barça şampiyon oldu!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

İspanya Basketbol Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, play-off final serisinde karşısında iki maçta da üstünlük sağlayan oldu. Barcelona, deplasmandaki ilk maçı kazanmasının ardından sahasında oynadığı final serisinin ikinci maçında Real Madrid'i 92-73 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. | Son dakika spor haberleri

, deplasmandaki ilk maçı kazanmasının ardından sahasında oynadığı final serisinin ikinci maçında 'i 92-73 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Barcelona Başantenörü , karşılaşmanın ardından televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bu sezon çok zorlu dönemler geçirdik. 4 turnuvada final maçı oynadık ve bunun ikisini kazandık. Bundan gurur duymalıyız. Şimdi, dinlenmek ve şampiyonluğun tadını çıkarmak gerekiyor." dedi.

Katalan takımı, 'nun yerine 1983 yılından bu yana ACB) tarafından organize edilen . liginde 19'uncu şampiyonluğunu ilan etti.

Son olarak 2013-2014 sezonunda şampiyon olan Barcelona, 7 yıl aradan sonra bu kupayı bir kez daha müzesine götürdü.

, THY Ligi'nde bu sezon 30 Mayıs'ta oynanan final maçında Barcelona'yı 86-81 yenerek, Avrupa'nın en büyük kupasını kazanmıştı.

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