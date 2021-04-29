29 Nisan 2021, Perşembe

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Basketbolda ertelenen maçlar yarın oynanacak!

Basketbolda ertelenen maçlar yarın oynanacak!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 29.04.2021

'nde yarın 2 erteleme karşılaşması oynanacak. Ligin 29. haftasındaki Ormanspor-Karşıyaka, Beşiktaş-Afyon maçları corona virüsü salgını nedeniyle ileri bir tarihe alınmıştı. | Son dakika spor haberleri

Ligin 29. haftasından ertelenen -Pınar Karşıyaka ve - maçları yarın oynanacak.

'nda oynanacak OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka müsabakası saat 16.00'da, Kültür Kompleksi'nda yapılacak Beşiktaş Icrypex-HDI Sigorta Afyon Belediyespor mücadelesi ise saat 18.15'te başlayacak.

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