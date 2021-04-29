29 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Basketbolda ertelenen maçlar yarın oynanacak!
ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın 2 erteleme karşılaşması oynanacak. Ligin 29. haftasındaki Ormanspor-Karşıyaka, Beşiktaş-Afyon maçları corona virüsü salgını nedeniyle ileri bir tarihe alınmıştı. | Son dakika spor haberleri
Ligin 29. haftasından ertelenen OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş Icrypex-HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçları yarın oynanacak.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka müsabakası saat 16.00'da, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nda yapılacak Beşiktaş Icrypex-HDI Sigorta Afyon Belediyespor mücadelesi ise saat 18.15'te başlayacak.
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