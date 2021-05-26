26 Mayıs 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Vedat Muriqı'nin eşinden Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon 18.50 milyon Euro bonservis bedeliyle Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi, İtalya'da aradığını bulamadı. Sarı lacivertliler de Kosovalı golcünün ardından forvet bölgesinde bu sezon sıkıntı çekti. Yeniden Kanarya'ya dönmesi gündemde olan yıldız futbolcunun eşinden flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Vedat Muriqı'nin eşinden Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.05.2021

'de transferde konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe'nin peşinde olduğu eski golcüsü 'in eşinden Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Vedat Muriqı'nin eşinden Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

, ile kıyasıya bir yarış içerisine girdiği transferini 7 Temmuz 2019'da resmen açıklamıştı.

Son dakika spor haberi: Vedat Muriqı'nin eşinden Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

Geldiği sezon 17 gol atmayı başaran Kosovalı golcü, sezon sonu ise 17.5 milyon Euro bedelle ekibi 'ya transfer olmuştu.

Son dakika spor haberi: Vedat Muriqı'nin eşinden Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

İKİ TARAF DA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

ise Vedat'tan gelen rekor parayla 20 transfer yaparak sezona şampiyonluk parolasıyla girmişti.

Son dakika spor haberi: Vedat Muriqı'nin eşinden Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

Ancak geride bıraktığımız sezonda Sarı-Lacivertliler ligi 3. bitirerek, de 'da sadece 2 gol atarak hayal kırıklığı yarattılar.

Son dakika spor haberi: Vedat Muriqı'nin eşinden Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

"FENERBAHÇE, VEDAT MURIQI'İ ÇOK İSTİYOR"

Enner Valencia dışında Mbwana Samatta, ve 'den beklediği verimi alamayan eski golcüsü için yeniden girişimlere başladı.

Son dakika spor haberi: Vedat Muriqı'nin eşinden Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

muhabiri , Sabah.com'tr yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Son dakika spor haberi: Vedat Muriqı'nin eşinden Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

, 'da istediği havayı bulamadı. onu çok istiyor. Bence Muriqi de Fenerbahçe'yi çok istiyor.

Son dakika spor haberi: Vedat Muriqı'nin eşinden Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

"FENERBAHÇE, LAZIO İÇİN BİR NUMARA DEĞİL"

Muriqi'in maksimum kiralanma ihtimali olabilir. 'nun bakış açısını biliyorum. , Lazio için bir numara değil.

Son dakika spor haberi: Vedat Muriqı'nin eşinden Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

Çünkü bir oyuncuyu alıp geri verdiğinizde oyuncunun değerini düşürmüş olursunuz. bunu yapmaz.

Son dakika spor haberi: Vedat Muriqı'nin eşinden Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

O yüzden kiralama konusunda iyi bir seçenek değil için. Onlar da öyle düşünüyor zaten."

Son dakika spor haberi: Vedat Muriqı'nin eşinden Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

EŞİNDEN PAYLAŞIM GELDİ

Türkiye'ye geri dönmek istediği ifade edilen 'in eşi Edibe Muriqi'ten de heyecanlandıran paylaşım geldi.

Son dakika spor haberi: Vedat Muriqı'nin eşinden Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

Edibe Muriqi, 'da şans bulamayan Kosovalı futbolcuyu tekrar 'de görmek isteyen taraftarlara şu sözlerle yanıt verdi:

Son dakika spor haberi: Vedat Muriqı'nin eşinden Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

"Durmadan, bıkmadan, vazgeçmeden sürekli mesaj atıyorsunuz. İnşallah bir gün "dileğimiz" gerçek olur. Teşekkürler."

Son dakika spor haberi: Vedat Muriqı'nin eşinden Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

Edibe Muriqi'in bu paylaşımı transferin olumlu yönde ilerlediği şeklinde yorumlandı.

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