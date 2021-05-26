Son dakika spor haberi: Vedat Muriqı'nin eşinden Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon 18.50 milyon Euro bonservis bedeliyle Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi, İtalya'da aradığını bulamadı. Sarı lacivertliler de Kosovalı golcünün ardından forvet bölgesinde bu sezon sıkıntı çekti. Yeniden Kanarya'ya dönmesi gündemde olan yıldız futbolcunun eşinden flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de transferde konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe'nin peşinde olduğu eski golcüsü Vedat Muriqi'in eşinden Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Galatasaray ile kıyasıya bir yarış içerisine girdiği Vedat Muriqi transferini 7 Temmuz 2019'da resmen açıklamıştı.
İKİ TARAF DA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Fenerbahçe ise Vedat'tan gelen rekor parayla 20 transfer yaparak sezona şampiyonluk parolasıyla girmişti.
Ancak geride bıraktığımız sezonda Sarı-Lacivertliler ligi 3. bitirerek, Vedat Muriqi de Lazio'da sadece 2 gol atarak hayal kırıklığı yarattılar.
"FENERBAHÇE, VEDAT MURIQI'İ ÇOK İSTİYOR"
Enner Valencia dışında Mbwana Samatta, Mame Thiam ve Papiss Cisse'den beklediği verimi alamayan Fenerbahçe eski golcüsü için yeniden girişimlere başladı.
Sabah Spor muhabiri Volkan Demir, Sabah.com'tr yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
Vedat Muriqi, Lazio'da istediği havayı bulamadı. Fenerbahçe onu çok istiyor. Bence Muriqi de Fenerbahçe'yi çok istiyor.
"FENERBAHÇE, LAZIO İÇİN BİR NUMARA DEĞİL"
Muriqi'in maksimum kiralanma ihtimali olabilir. Lazio'nun bakış açısını biliyorum. Fenerbahçe, Lazio için bir numara değil.
Çünkü bir oyuncuyu alıp geri verdiğinizde oyuncunun değerini düşürmüş olursunuz. Lazio bunu yapmaz.
O yüzden kiralama konusunda Fenerbahçe iyi bir seçenek değil Lazio için. Onlar da öyle düşünüyor zaten."
EŞİNDEN PAYLAŞIM GELDİ
Türkiye'ye geri dönmek istediği ifade edilen Vedat Muriqi'in eşi Edibe Muriqi'ten de heyecanlandıran paylaşım geldi.
Edibe Muriqi, Lazio'da şans bulamayan Kosovalı futbolcuyu tekrar Fenerbahçe'de görmek isteyen taraftarlara şu sözlerle yanıt verdi:
"Durmadan, bıkmadan, vazgeçmeden sürekli mesaj atıyorsunuz. İnşallah bir gün "dileğimiz" gerçek olur. Teşekkürler."
Edibe Muriqi'in bu paylaşımı transferin olumlu yönde ilerlediği şeklinde yorumlandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig