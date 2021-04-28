28 Nisan 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: EuroLeague Final Four'u seyircisiz!

EuroLeague Final Four'u seyircisiz!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 Giriş Tarihi: 28.04.2021

Turkish Airlines EuroLeague'de Final-Four'un seyircisiz olarak oynanacağı açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

Euroleague Yönetimi, Almanya'nın Köln şehrinde yapılacak olan Final-Four'un seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Euroleague Yönetimi, Final-Four için basketbolseverlerin merakla beklediği kararı aldı. Tüm dünyada etkisini göstermeye devam eden korona virüs salgını nedeniyle yönetim, 28-30 Mayıs'ta Almanya'nın Köln şehrinde yapılacak olan Final-Four'un seyircisiz oynanacağını açıkladı. Yönetim yaptığı açıklamada, taraftarların ve katılımcıların daha sağlıklı ve güvenli bir organizasyon geçirmesi için böyle bir karar aldığını öte yandan Final-Four'a katılan ekiplerin, çalışan personellerin ve medyanın katı hijyenik protokolleri ile takip edileceğini duyurdu.


TARAFTARLAR VE GAZETECİLER İÇİN DİJİTAL ORTAM OLUŞTURULACAK

28 ve 30 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın Köln kentindeki Lanxess Arena'da gerçekleşen olan THY 'da kısıtlamalar nedeniyle katılamayacak olan medya mensuplarının ve taraftarların organizasyonu sahada takip eder gibi fırsatlar oluşturarak, dijital adımlar atılacağı ve uzaktan hizmetler sağlanacağı açıklandı.
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