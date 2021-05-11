Şampiyon Fenerbahçe! Galatasaray 56-71 Fenerbahçe Öznur Kablo (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Herbalife Kadınlar Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-lacivertliler 71-56 kazandı ve seride 3-0 öne geçerek şampiyon oldu.
Normal sezon ve play-off dahil bu yıl ligde oynadığı toplam 34 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, ezeli rakibine seride 3-0 üstünlük kurdu ve 15. lig şampiyonluğunu ilan etti.
Derbi maça üç sayılık basketlerle oldukça etkili başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, 5. dakikayı 13-7 önde geçti. McBride ve Iagupova'nın skor yükünü çektiği sarı-lacivertlilere Galatasaray savunmada karşılık veremedi. Konuk ekip farkı 9. dakikada 14 sayıya çıkardı: 13-27. Sarı-kırmızılılar boyalı alandan sayılar bulsa da Fenerbahçe Öznur Kablo, birinci çeyreği 27-17 üstün tamamladı.
İkinci çeyrek düşük tempoda başladı. Galatasaray, hücumda ritmini kaybeden rakibi karşısında Pelin Derya Bilgiç'in pota altı sayılarıyla 15. dakikada farkı 6 sayıya düşürdü: 25-31. Çeyreğin ikinci bölümünde Iagupova ile basketler bulan Fenerbahçe, soyunma odasına 11 sayılık avantajla girdi: 28-39.
İkinci yarıya hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla iyi bir başlangıç yaparak başlayan ve farkı iyice açan sarı-lacivertliler, final periyoduna 58-42 önde gitti.
Oyundan düşen Galatasaray karşısında kolay sayılar bularak üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Öznur Kablo, derbi maçı 71-56 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.
Derbi karşılaşmasını Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç tribünden, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise kendisine ayrılan locadan takip etti.
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