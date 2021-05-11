11 Mayıs 2021, Salı

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Washington Wizards forması ile Russell Westbrook NBA tarihinin 'triple double' rekorunu kırdı!

Westbrook'tan NBA'de tarihi rekor!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 11.05.2021

NBA () ekiplerinden Washington forması giyen Russell Westbrook, karşısında triple double yaptı. Aynı zamanda bu, yıldız oyuncunun kariyerindeki 182. triple double'ı oldu. Ve bu sayıyla NBA rekoru kırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Washington forması giyen Russell Westbrook, 125-124 kaybettikleri karşılaşmasında kariyerinin 182'inci "triple double"ını yaparak (NBA) rekorunun yeni sahibi oldu.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off'a katılma mücadelesi veren Hawks'ın, konuk ettiği Wizards'ı tek sayı farkla yendiği maçta NBA rekoru kırıldı.

Sezonun 38. galibiyetini alarak konferansında 5. sırada yer alan Hawks'ta 36 sayı, 9 asist, 6 ribaunt, 28 sayı ve 8 ribaunt, 25 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, 22 ribaunt, 10 sayı ve 4 blokla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sezon 37. kez kaybeden konferans 10'uncusu Wizards'ta all-star Russell Westbrook 28 sayı, 21 asist ve 13 ribauntla kariyerinin 182. "triple double"ını yaparak 'ın 1974'ten beri elinde tuttuğu rekorun yeni sahibi oldu. Maçta 20, 18, Ish Smith 16, Davis Bertans 15 sayıyla skora katkı sağlasa da galibiyet için yeterli olmadı.

WARRIORS SERİYİ 3 MAÇA ÇIKARDI

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Golden State , konuk ettiği Utah 'i 119-116 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetine ulaştı.

Sezonun 36. galibiyetine ulaşan konferans 8'incisi Warriors'ta 36 sayı, 6 asist ve 4 ribauntluk performans sergileyen Stephen Curry, üst üste 7. maçında 30 sayı barajını aştı. Jordan Poole 20, Kent Bazemore 19, Andrew Wiggins 14 sayı, Draymond Green ise 12 sayı, 10 asist ve 6 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 19. kez kaybetmesine rağmen 50 galibiyetle konferans liderliğini sürdüren Jazz cephesinde Jordan Clarkson 41 sayı ve 7 ribaunt, Bojan Bogdanovic 27 sayı ve 6 ribaunt, Rudy Gobert 10 sayı ve 16 ribauntla oynadı.

SONUÇLAR

Atlanta Hawks-: 125-124

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 102-111

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 115-110

San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks: 146-125

-: 119-116

Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 140-129

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