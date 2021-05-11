11 Mayıs 2021, Salı

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının VAR hakemleri belli oldu!

Dev maçların VAR'ları belli oldu!
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.05.2021

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftası, heyecan dolu maçlara sahne olacak. Saat 20.30'da oynanacak olan - , - ve - mücadelelerinin VAR hakemleri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında nefes kesen maçlar oynanacak. Şampiyonluk yarışını sürdüren , ve 3 puan için sahaya çıkacak. 3 büyük kulübün zirve mücadelesi saat 20.30'da başlayacak. Bu maçlar öncesinde karşılaşmaların VAR hakemleri belli oldu.

İŞTE BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE GALATASARAY MAÇLARININ VAR'LARI

Beşiktaş - ()

Fenerbahçe - ()

- Galatasaray ()

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Konyaspor-Trabzonspor | CANLI Konyaspor-Trabzonspor | CANLI
Denizlispor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Denizlispor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Gençlerbirliği - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Gençlerbirliği - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör