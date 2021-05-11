Spor Toto Süper Lig'in 41. haftası, heyecan dolu maçlara sahne olacak. Saat 20.30'da oynanacak olan Beşiktaş - Fatih Karagümrük, Fenerbahçe - Sivasspor ve Denizlispor - Galatasaray mücadelelerinin VAR hakemleri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK FB GS haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında nefes kesen maçlar oynanacak. Şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 3 puan için sahaya çıkacak. 3 büyük kulübün zirve mücadelesi saat 20.30'da başlayacak. Bu maçlar öncesinde karşılaşmaların VAR hakemleri belli oldu.

İŞTE BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE GALATASARAY MAÇLARININ VAR'LARI

Beşiktaş - Fatih Karagümrük (Ümit Öztürk)

Fenerbahçe - Sivasspor (Hüseyin Göçek)

Denizlispor - Galatasaray (Koray Gençerler)

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ