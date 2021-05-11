11 Mayıs 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının VAR hakemleri belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftası, heyecan dolu maçlara sahne olacak. Saat 20.30'da oynanacak olan Beşiktaş - Fatih Karagümrük, Fenerbahçe - Sivasspor ve Denizlispor - Galatasaray mücadelelerinin VAR hakemleri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK FB GS haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında nefes kesen maçlar oynanacak. Şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 3 puan için sahaya çıkacak. 3 büyük kulübün zirve mücadelesi saat 20.30'da başlayacak. Bu maçlar öncesinde karşılaşmaların VAR hakemleri belli oldu.
İŞTE BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE GALATASARAY MAÇLARININ VAR'LARI
Beşiktaş - Fatih Karagümrük (Ümit Öztürk)
Fenerbahçe - Sivasspor (Hüseyin Göçek)
Denizlispor - Galatasaray (Koray Gençerler)
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