26 Mayıs 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 26.05.2021

Türkiye ING Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final mücadelesi devam ediyor. Pınar Karşıyaka ile 4. kez karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Pınar Karşıyaka - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off yarı final 4. maçında Pınar Karşıyaka ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Pınar Karşıyaka - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PINAR KARŞIYAKA - FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko basket maçı 26 Mayıs Çarşamba günü saat 19:30'da 'de canlı yayınlanacak. Fenerbahçe Beko'nun rakibini yenmesi halinde finalde 'in rakibi olacağı eşleşmede Pınar Karşıyaka'nın galibiyeti durumunda finale çıkacak son ekip, 28 Mayıs Cuma günü 'da oynanacak karşılaşmayla belirlenecek.

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