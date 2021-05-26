Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye ING Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final mücadelesi devam ediyor. Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko 4. kez karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off yarı final 4. maçında Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
PINAR KARŞIYAKA - FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko basket maçı 26 Mayıs Çarşamba günü saat 19:30'da Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak. Fenerbahçe Beko'nun rakibini yenmesi halinde finalde Anadolu Efes'in rakibi olacağı eşleşmede Pınar Karşıyaka'nın galibiyeti durumunda finale çıkacak son ekip, 28 Mayıs Cuma günü İstanbul'da oynanacak karşılaşmayla belirlenecek.
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