10 Nisan 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Galatasaray maçı öncesi corona virüsü şoku! 4 pozitif vaka daha...

G.Saray maçı öncesi corona virüsü şoku! 4 pozitif vaka daha...
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 10.04.2021

Son dakika spor haberi: ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da 4 kişinin daha yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. İzmir ekibinde, maçı öncesi toplam vaka sayısı 6'ya çıktı. İşte ayrıntılar...

ING ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da 4 kişinin daha yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, maçı öncesi gerçekleştirilen testlerde 2 oyuncu, 1 yardımcı antrenör ve 1 sağlık ekibi personelinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Bu kişilerin, daha önce Covid-19 testleri pozitif sonuçlanan 2 yardımcı antrenör gibi izolasyonlarının sağlandığı kaydedildi.

Olimpia Milano 98-75 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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