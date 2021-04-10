10 Nisan 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Galatasaray maçı öncesi corona virüsü şoku! 4 pozitif vaka daha...
Son dakika spor haberi: Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da 4 kişinin daha yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. İzmir ekibinde, Galatasaray maçı öncesi toplam vaka sayısı 6'ya çıktı. İşte ayrıntılar...
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da 4 kişinin daha yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Galatasaray maçı öncesi gerçekleştirilen testlerde 2 oyuncu, 1 yardımcı antrenör ve 1 sağlık ekibi personelinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Bu kişilerin, daha önce Covid-19 testleri pozitif sonuçlanan 2 yardımcı antrenör gibi izolasyonlarının sağlandığı kaydedildi.
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