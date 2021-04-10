10 Nisan 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Jayson Tatum 53 sayı attı! NBA'de Boston Celtics Minnesota Timberwolves'u devirdi

Tatum 53 sayı attı! Celtics kazandı
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 Giriş Tarihi: 10.04.2021

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , Minnesota karşısında uzatma sonunda 145-136 kazandı. Celtics'in yıldız oyuncusu Jayson Tatum, bu maçta 53 sayı attı. İşte toplu sonuçlar... | Son dakika spor haberleri

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , Minnesota 'u uzatma sonunda 145-136 yendi.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Celtics ile lig sonuncusu Timberwolves arasındaki karşılaşma, büyük çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi Celtics, 124-124'lük skorla uzatmaya giden maçı, Jayson Tatum'un 53 sayı, 10 ribauntluk performansı sayesinde kazandı.

Kariyerinin en yüksek skoruna ulaşan 23 yaşındaki Tatum, kulüp tarihinde 50 sayı barajını geçen en genç oyuncu oldu. 24 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, da 26 sayı, 5 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 30 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, D'Angelo Russell 26 sayı, 8 asist ve 24 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üretti.

LAVINE'NiN 50 SAYISI BULLS'A YETMEDİ

- maçına, ile 'in düellosu damga vurdu. Young'ın 42 sayı, 9 asist, 8 ribauntluk katkı yaptığı Hawks, 50 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle oynayan LaVine'in takımı Bulls'u 120-108 mağlup etti.

Müsabakanın ilk yarısını 39 sayıyla tamamlayan LaVine, (42) ve 'ın (40) ardından son 25 sezonda soyunma odasına en fazla sayıyla giden oyuncu oldu.

Ev sahibi Hawks'ta 22 sayı, 10 ribaunt, 20 sayı, 6 ribaunt üretti. Bulls'ta ise 25 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

FURKAN'DAN PELICANS POTASINA 12 SAYI

Doğu Konferansı'nda liderlik yarışı içindeki Philadelphia 76ers, New Orleans Pelicans deplasmanından 101-94 mağlup ayrıldı.

Pelicans'ı galibiyete, 37 sayı, 15 ribaunt, 8 asistle "double double"a imza atan Zion Williamson taşıdı.

76ers'ta Tobias Harris 23 sayı, 7 ribaunt, Joel Embiid 14 sayı, 9 ribaunt ve Furkan Korkmaz 12 sayı, 2 ribaunt, 2 asistle mücadele etti.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Indiana Pacers: 106-111

New York Knicks-Memphis Grizzlies: 133-129 (uzatmada)

Boston Celtics-Minnesota Timberwolves: 145-136 (uzatmada)

Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 120-108

New Orleans Pelicans-Philadelphia 76ers: 101-94

Milwaukee Bucks -Charlotte Hornets: 119-127

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 121-119

Golden State Warriors-Washington Wizards: 107-110

Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 126-109

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