Olimpia Milano 98-75 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU-ÖZET)
THY EuroLeague'de Anadolu Efes, İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya konuk oldu. Lacivert-beyazlılar zorlu deplasmandan 98-75 mağlup ayrıldı.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 34. ve son haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımına 98-75 mağlup oldu.
Ligde play-off'a kalmayı garantileyen iki takım, Milano kentindeki Mediolanum Forum'da karşı karşıya geldi.
Maça iyi başlayan AX Armani Exchange Milan, ilk çeyreği 29-19 önde geçerken soyunma odasına da 49-39 üstün girdi.
İkinci devrede aradaki farkı açan ev sahibi ekip, üçüncü çeyreğini 78-56 önde bitirdiği karşılaşmayı 98-75 kazandı.
Anadolu Efes, normal sezonu 22 galibiyet ve 12 yenilgiyle 3. sırada tamamladı.
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