09 Nisan 2021, Cuma

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: NBA'de Utah Jazz iç saha galibiyet serisini 23 maça çıkardı! İşte gecenin sonuçları...

Jazz seriyi 23 maça çıkardı! İşte toplu sonuçlar...
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Giriş Tarihi: 09.04.2021

'de Utah Jazz, sahasında 'ı 122-103 mağlup etti. Bu sonuçla lig lideri konumunda bulunan Jazz, kendi evinde peş peşe 23. galibiyetini aldı. İşte toplu sonuçlar... | Son dakika spor haberleri

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, Portland 'ı 122-103 mağlup etti.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Ligin zirvesindeki Jazz, Trail Blazers'ı yenerek sahasında peş peşe 23. galibiyetini aldı.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Jazz'da 37 sayı, 5 ribauntla oynayan ve 18 sayı, 20 ribauntla "double double"a imza atan öne çıktı. Sahada 2 dakika kalan ise 3 sayı kaydetti.

Trail Blazers cephesinde 23 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, C.J. McCollum 19 sayı üretti.

BATI'DA CLIPPERS KAZANDI!

Batı Konferansı'nın 3. basamağındaki , 2. sıradaki 'ı 113-103 yendi.

Ev sahibi Clippers'ı galibiyete, 33 sayı, 7 ribauntla oynayan ve 27 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üreten taşıdı.

Suns'ta 24 sayı, 20 sayı, 5 ribaunt ve 18 sayı, 10 ribauntla maçı tamamladı.

TOPLU SONUÇLAR

-Los Angeles Lakers: 110-104

Toronto Raptors-Chicago Bulls: 113-122

Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers: 102-129

Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks: 116-101

Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 113-103

Utah Jazz-: 122-103

Sacramento Kings-Detroit Pistons: 101-113

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