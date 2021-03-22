22 Mart 2021, Pazartesi

BASKETBOL

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a 1 maç men cezası!

Ergin Ataman'a 1 maç men cezası!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 Giriş Tarihi: 22.03.2021

THY EuroLeague'de son olarak 'le karşılaşan ve sahadan 80-79'luk mağlubiyetle ayrılan 'te başantrenör , "hakeme yönelik hareketleri" nedeniyle 1 maç men cezası aldı.

THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 30. maçında deplasmanda 'e konuk olan , sahadan 80-79'luk mağlubiyetle ayrıldı.

EuroLeague Yönetimi, 'a bu müsabakada, "hakeme yönelik hareketleri" nedeniyle 1 maç men cezası verdi.

Deneyimli antrenör, Panathinaikos maçında takımının başında yer alamayacak.

Anadolu Efes'in serisi Almanya'da sona erdi haberin devamı

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