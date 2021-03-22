22 Mart 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a 1 maç men cezası!
THY EuroLeague'de son olarak Bayern Münih'le karşılaşan ve sahadan 80-79'luk mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, "hakeme yönelik hareketleri" nedeniyle 1 maç men cezası aldı.
THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 30. maçında deplasmanda Bayern Münih'e konuk olan Anadolu Efes, sahadan 80-79'luk mağlubiyetle ayrıldı.
EuroLeague Yönetimi, Ergin Ataman'a bu müsabakada, "hakeme yönelik hareketleri" nedeniyle 1 maç men cezası verdi.
Deneyimli antrenör, Panathinaikos maçında takımının başında yer alamayacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BASKETBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig