21 Ocak 2021, Perşembe

BASKETBOL

NBA'de 11 corona virüsü vakası tespit edildi

NBA'de corona virüsü şoku!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 Giriş Tarihi: 21.01.2021

'de corona virüsü şoku yaşanıyor. Son haftada yapılan Covid-19 testlerinde 11 oyuncunun pozitif çıktığı açıklandı.

'nde () son bir haftada yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinde 11 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, 14-20 Ocak tarihlerinde 502 basketbolcuya uygulanan test sonucunda 11 pozitif vaka saptandı.

Testi pozitif sonuçlanan kişiler, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.

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