20 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko Kyle O'Quinn ile anlaştı

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FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.01.2021

Fenerbahçe Beko, forması giyen Kyle O'Quinn ile büyük ölçüde anlaştı. 30 yaşındaki 2.08'lik basketbolcunun kısa süre içinde 'a geleceği belirtildi.

Fenerbahçe Beko, forması giyen Kyle O'Quinn ile büyük ölçüde anlaştı. 30 yaşındaki 2.08'lik basketbolcunun kısa süre içinde 'a geleceği belirtildi. Geçen sezon 3.5 sayı, 4 ribaund, 1.8 asist, 0.8 blok ile oynayan O'Quinn, kariyerinde , New York Knicks ve formaları da giydi.

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