Fenerbahçe Beko Kyle O'Quinn ile anlaştı

Fenerbahçe Beko, Philadelphia 76ers forması giyen Kyle O'Quinn ile büyük ölçüde anlaştı. 30 yaşındaki 2.08'lik basketbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a geleceği belirtildi.

Fenerbahçe Beko, Philadelphia 76ers forması giyen Kyle O'Quinn ile büyük ölçüde anlaştı. 30 yaşındaki 2.08'lik basketbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a geleceği belirtildi. Geçen sezon 3.5 sayı, 4 ribaund, 1.8 asist, 0.8 blok ile oynayan O'Quinn, kariyerinde Orlando Magic, New York Knicks ve Indiana Pacers formaları da giydi.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ