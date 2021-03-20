20 Mart 2021, Cumartesi
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Bayern Münih 80-79 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU-ÖZET)
THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 30. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Bayern Münih'e konuk oldu. Müsabakayı Anadolu Efes 80-79 kaybetti.
Münih kentindeki Audi Dome Salonu'nda oynanan mücadelede Anadolu Efes, ilk çeyreği 23-18 önde geçerken, soyunma odasına 46-37 üstün girdi.
Oldukça çekişmeli geçen ikinci yarıda lacivert-beyazlı ekip, üçüncü çeyreği 63-59 önde tamamlasa da son bölümde etkili olan Bayern Münih, karşılaşmadan 80-79 galip ayrıldı.
Anadolu Efes'te 19 sayı kaydeden Vasilije Micic, maçın en skorer isim oldu.
THY Avrupa Ligi'ndeki 8 maçlık galibiyet serisi sona eren Anadolu Efes, 11. mağlubiyetini aldı. Bayern Münih ise 19. galibiyetini elde etti.
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