20 Mart 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Anadolu Efes'in Bayern Münih maçında uğradığı haksızlık İspanyol basınında!

Anadolu Efes'in uğradığı haksızlık İspanyol basınında!
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.03.2021

THY EuroLeague'in 30. haftasında , deplasmanında 80-79 mağlup oldu. Son 10 saniyede verilen temsilcimiz aleyhine verilen kararlar, İspanyol basınında da gündem oldu.

Turkish Airlines Euroleague'in 30'uncu haftasında , deplasmanda 'e konuk oldu. 8 maçlık galibiyet serisiyle Almanya'ya giden Anadolu Efes, galibiyet serisini devam ettirme parolasıyla çıktığı, çekişmeli geçen mücadeleden 80-79 mağlup ayrılarak hem galibiyet serisini noktalamış oldu hem de 2'nci sıradaki yerini kaybetti. Mücadelenin son 10 saniyesinde Anadolu Efes'in aleyhine verilen kararlar ise dikkat çekti. Son 10 saniyeye 79-78 önde giren Anadolu Efes, Vasilije Micic'in Vladimir Lucic'e faulü sonrası 80-79 geriye düştü. Maçın son topunda ise Shane Larkin'in eline vurulması ve itilmesi es geçilerek faul çalınmaması üzerine ise Anadolu Efes, mücadeleden 80-79 mağlup ayrıldı. İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, bu konuyu gündemine taşıdı. "Efes'e çifte soygun" başlığı ile paylaşılan haberde maçın son topunda Shane Larkin'in eline vuran Paul Zipser'in faulünün görülmemesinin Anadolu Efes için, bir tokat olduğu vurgulandı.

Maçın ardından ise Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman da konuyla ilgili gelen bir soruya yanıt verdi. Pozisyonun hemen ardından hakemlere yaptığı itirazla ilgili konuşan Ataman, "Son on saniyede bana göre faul olmayan bir faul çalındı aleyhimize. Daha sonrasında Larkin'in pozisyonunda bence bir itme var. Kararlardan şikayetçi oldum ama hakemler böyle karar verdi. Buna saygı duymalıyız. Buna saygım var. Şikayetim oldu ama hakemlerle ilgili kötü hiçbir şey söylemedim. Sadece o pozisyonlar ile ilgili şikayetim oldu" ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in serisi Almanya'da sona erdi (Özeti izleyin) haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Utah Jazz liderliğini sürdürdü! Utah Jazz liderliğini sürdürdü!
Anadolu Efes'in serisi Almanya'da sona erdi Özeti izleyin Anadolu Efes'in serisi Almanya'da sona erdi (Özeti izleyin)
G.Saray'ı eleyen Fenerbahçe Dörtlü Final'de! G.Saray'ı eleyen Fenerbahçe Dörtlü Final'de!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ