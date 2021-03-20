20 Mart 2021, Cumartesi

BASKETBOL

NBA'de Toronto Raptors karşısında kazanarak 30. galibiyetine ulaşan Utah Jazz liderliğini sürdürdü!

Utah Jazz liderliğini sürdürdü!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 Giriş Tarihi: 20.03.2021

NBA'de gecenin maçları nefesleri kesti. evinde 'ı 115-112 mağlup ederken, Cedi Osman'lı , kendi sahasında 'e boyun eğdi. İşte toplu sonuçlar... | Son dakika spor haberleri

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , deplasmanda 'ı 115-112 mağlup etti.

Batı Konferansı'nın lideri olan Jazz, sezonun 30. galibiyete ulaşan ilk takımı oldu ve liderliğini perçinledi. Jazz kadrosuna yeni katılan milli basketbolcu 'nın sahaya çıkmadığı müsabaka, son saniyesine kadar büyük mücadeleye sahne oldu.

Jazz'da 15 sayı, 16 ribaunt ile "double-double" yaparken, 31, 19 sayı ile oynadı.

Raptors'ta 27, ve 17'şer sayı üretti.

CEDİ'NİN CAVALIERS'I EVİNDE MAĞLUP

Doğu Konferansı'nda son sıralarda bulunan , kendi sahasında 'e 116-110'luk skorla yenildi.

Cavaliers'ta Cedi Osman oyunda kaldığı 19 dakikada sayı bulamazken 4 ribaunt ve 1 asist ile oynadı. ve 'ın 29'ar sayıları Cavaliers'ı mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

Spurs'te Keldon Johnson 23 sayı ve 21 ribaunt ile "double-double" yaparak takımının galibiyetine katkıda bulundu.

CARMELO ANTHONY 27 BİN SAYI BARAJINI AŞTI

'ın kendi sahasında 'i 125-119 ile mağlup ettiği maçta 18 sayı bulan Carmelo Anthony, NBA tarihinde 27 bin sayı barajını geçen 11. basketbolcu olma unvanına ulaştı.

SONUÇLAR

Boston Celtics-Sacramento Kings: 96-107

Cleveland Cavaliers-San Antonio Spurs: 110-116

Orlando Magic-Brooklyn Nets: 121-113

Toronto Raptors-Utah Jazz: 112-115

Miami Heat-Indiana Pacers: 110-137

Houston Rockets-Detroit Pistons: 100-113

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 103-116

Denver Nuggets-Chicago Bulls-: 131-127

Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 113-101

Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 125-119

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