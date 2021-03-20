Son dakika spor haberi: THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Sasha Vezenkov! Fenerbahçe Beko'dan Jan Vesely...

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BASKETBOL

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THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Vezenkov!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 Giriş Tarihi: 20.03.2021

THY EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncusu (MVP) belli oldu. ekibi 'tan , 41 verimlilik puanıyla haftanın oyuncusu oldu.

temsilcisi 'un Bulgar basketbolcusu , 'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 30. hafta karşılaşmasını 41 verimlilik puanıyla tamamlayan 25 yaşındaki Vezenkov, kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Vezenkov, takımının deplasmanda 'i 84-80 yendiği maçta kariyer rekoru 31 sayının yanı sıra 2'si hücum olmak üzere 10 ribaunt, 3 top çalma ve 1 blok üretti.

Haftanın en değerli ikinci oyuncusu ise 32 verimlilik puanıyla oldu. Çek pivot, temsilcisinin konuk ettiği 'i 84-61 yendiği karşılaşmayı 21 sayı, 10 ribaunt ve 5 asistle tamamladı.

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