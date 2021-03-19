20 Mart 2021, Cumartesi
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Bayern Münih-Anadolu Efes | CANLI
THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 30. hafta müsabakasında Anadolu Efes deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşıyor. Müsabakanın canlı skor takibi aspor.com.tr'de...
THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 30. haftasında Bayern Münih ile temsilcimiz Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
CANLI SKOR
İlk çeyrek: Bayern Münih 18-23 Anadolu Efes
İkinci çeyrek: Bayern Münih 37-46 Anadolu Efes
Üçüncü çeyrek: Bayern Münih 59-63 Anadolu Efes
Dördüncü çeyrek oynanıyor: Bayern Münih 69-71 Anadolu Efes
Haberimiz güncellenmektedir...
BAYERN MÜNİH-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Bayern Münih-Anadolu Efes müsabakası saat 22.30'da başladı ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.
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