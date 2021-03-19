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BASKETBOL

Bayern Münih-Anadolu Efes | CANLI

Bayern Münih-Anadolu Efes | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 Giriş Tarihi: 19.03.2021

THY 'in () 30. hafta müsabakasında deplasmanda ile karşılaşıyor. Müsabakanın canlı skor takibi aspor.com.tr'de...

THY 'nin () 30. haftasında ile temsilcimiz karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

CANLI SKOR

İlk çeyrek: Bayern Münih 18-23 Anadolu Efes

İkinci çeyrek: Bayern Münih 37-46 Anadolu Efes

Üçüncü çeyrek: Bayern Münih 59-63 Anadolu Efes

Dördüncü çeyrek oynanıyor: Bayern Münih 69-71 Anadolu Efes

Haberimiz güncellenmektedir...

BAYERN MÜNİH-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bayern Münih-Anadolu Efes müsabakası saat 22.30'da başladı ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

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