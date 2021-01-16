16 Ocak 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Galatasaray 89-87 OGM Ormanspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

G.Saray son çeyrekte kazandı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 16.01.2021

'nin 17. haftasında sahasında 'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 89-87 kazandı.

Karşılaşmaya etkili bir oyun ile başlayan , ilk periyottan 28-20 üstünlükle ayrıldı.

Konuk ekip, ilk periyottaki üstün oyununu ikinci çeyrekte de devam ettirerek farkı arttırdı. OGM Ormanspor, soyunma odasına 55-39 önde girdi.

Üçüncü periyotta hücumda daha etkili bir oyun sergileyen , bulduğu sayılarla farkı azaltmaya başladı. Konuk ekip, ürettiği sayılarla farkı 9 sayıda tutarak maçın son periyoduna 73-64 önde girmeyi başardı.

Karşılaşmanın son periyoduna etkili bir başlangıç yapan Galatasaray, üst üste bulduğu sayılarla farkı kapatmayı başardı. Ev sahibi ekip, büyük çekişme içinde geçen mücadeleyi 89-87 kazandı.

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