Galatasaray 89-87 OGM Ormanspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray sahasında OGM Ormanspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 89-87 kazandı.
Karşılaşmaya etkili bir oyun ile başlayan OGM Ormanspor, ilk periyottan 28-20 üstünlükle ayrıldı.
Konuk ekip, ilk periyottaki üstün oyununu ikinci çeyrekte de devam ettirerek farkı arttırdı. OGM Ormanspor, soyunma odasına 55-39 önde girdi.
Üçüncü periyotta hücumda daha etkili bir oyun sergileyen Galatasaray, bulduğu sayılarla farkı azaltmaya başladı. Konuk ekip, ürettiği sayılarla farkı 9 sayıda tutarak maçın son periyoduna 73-64 önde girmeyi başardı.
Karşılaşmanın son periyoduna etkili bir başlangıç yapan Galatasaray, üst üste bulduğu sayılarla farkı kapatmayı başardı. Ev sahibi ekip, büyük çekişme içinde geçen mücadeleyi 89-87 kazandı.
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