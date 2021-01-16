Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. 2021'in ilk derbisi olacak karşılaşma, zirve yarışını da yakından ilgilendiriyor. Beşiktaş-Galatasaray derbisini değerlendiren A Spor yorumcusu ve Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, çarpıcı sözler sarf etti. İşte o yazı... | Son dakika Beşiktaş-Galatasaray haberleri