18 Mart 2021, Perşembe

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko 84 - 61 Zalgiris (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe Beko Zalgiris'i ezdi geçti!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 Giriş Tarihi: 18.03.2021

THY EuroLeague'in 30. haftasında , sahasında ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleden 84-61 galip ayrıldı. İşte detaylar...

THY EuroLeague'de heyecan 30. haftada oynanan - maçıyla devam etti. Sarı lacivertliler baştan sona üstün götürdüğü mücadeleden 79-56 galip ayrıldı.

SKOR DAĞILIMI

1.PERİYOT: Fenerbahçe Beko 28 - 18 Zalgiris

2.PERİYOT: Fenerbahçe Beko 45 - 26 Zalgiris

3.PERİYOT: Fenerbahçe Beko 66 - 46 Zalgiris

4.PERİYOT: Fenerbahçe Beko 84 - 61 Zalgiris

Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla 18. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 15. kez mağlup oldu.

Maç öncesinde ve 'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla bando ekibi, 'nü salonda bulunan az sayıda taraftarın da eşliğiyle seslendirdi.

Karşılaşmaya Fenerbahçe Beko'ya göre hücumda daha iyi başlayan Zalgiris, 3. dakikayı 7-2 önde geçti. Çeyreğin ortaları karşılıklı üç sayılık basketlerle geçilirken, sarı-lacivertli takım ve 'in hızlı hücumlardan kaydettiği sayılarla 6. dakikayı 17-12 üstün bitirdi. Periyodun son anlarında uzun oyuncularıyla skor üreten Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 10 sayı farkla (28-18) önde tamamladı.

İkinci periyotta etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Beko, rakibine yalnızca 8 sayı şansı verdi. Sarı-lacivertliler, çeyreğin son bölümünde 13-0'lık seri yakaladı ve devreyi 45-26 üstün kapattı.

Sarı-lacivertli takım, ikinci yarıya da etkili bir oyunla başladı. Özellikle , ve , performanslarıyla ön plana çıkarken Fenerbahçe Beko, final periyoduna 20 sayı önde girdi: 66-46.

Son çeyreğe de iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, yakaladığı 10-0'lık seriyle 33. dakikayı 30 sayı farkla 76-46 önde geçti. Farkın da etkisiyle son anlarda rahat bir oyun oynayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 84-61 kazandı.

Öte yandan, 'nde organizasyon yetkililerinin eşitlik vurgusu yaptığı haftada sarı-lacivertli birçok oyuncunun formasının sırt bölümünde Türkçe, , ve Sırpça 'Equality', 'Igualdad' ve 'Ravnopravnost' (Eşitlik), 'Humanite' (İnsanlık) ile 'Freedom' (Özgürlük) yazıları dikkati çekti.

Karşılaşmanın son çeyreğinden önce Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçilen Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Naz Aydemir Akyol'a sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç tarafından ödülü verildi.

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