16 Ocak 2021, Cumartesi

BASKETBOL

THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Nemanja Nedovic

EuroLeague'de haftanın MVP'si Nemanja Nedovic
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 16.01.2021

THY EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncusu (MVP) OPAP'ın Sırp basketbolcusu oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Nedovic, takımının Fransız ekibi 'i 88-71 yendiği 19. hafta karşılaşmasında 40 verimlilik puanıyla oynayarak haftanın MVP'si oldu.

ASVEL'e karşı 33 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üreten Sırp oyuncu, bu sezon 2. kez bu unvana layık görüldü.

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