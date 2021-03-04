04 Mart 2021, Perşembe

BASKETBOL

Anadolu Efes-CSKA Moskova | CANLI

Anadolu Efes-CSKA Moskova | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 Giriş Tarihi: 04.03.2021

THY EuroLeague'in () 28. haftasında sahasında 'yı ağırlıyor. Müsabakanın CANLI skor takibi aspor.com.tr'de...

'in () 28. haftasında temsilcimiz , Rus ekibi 'yı ağırlıyor. Müsabakanın canlı skor takibi haberimizde...

CANLI SKOR

1. ÇEYREK: Anadolu Efes 31-13 CSKA Moskova

2. ÇEYREK: Anadolu Efes 55-28 CSKA Moskova

3. ÇEYREK: Anadolu Efes 65-37 CSKA Moskova

HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR.

AVRUPA'DA 713. RANDEVU

Anadolu Efes, CSKA Moskova karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 713. maçına çıktı. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 712 karşılaşmada 404 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 465. maçını yaptı. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 464 karşılaşmada 247 galibiyet alırken, 217 kez salondan mağlup ayrıldı.

Lacivert-beyazlılar, CSKA Moskova ile 25. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında 2000'den bu yana Avrupa Ligi'nde yapılan 24 maçın 4'ünü lacivert-beyazlılar, 20'sini ise kırmızı-mavililer kazandı.

ANADOLU EFES-CSKA MOSKOVA MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN? HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabaka saat 20.30'da başladı ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

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