Anadolu Efes-CSKA Moskova | CANLI
THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 28. haftasında Anadolu Efes sahasında CSKA Moskova'yı ağırlıyor. Müsabakanın CANLI skor takibi aspor.com.tr'de...
Turkish Airlines EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 28. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Rus ekibi CSKA Moskova'yı ağırlıyor. Müsabakanın canlı skor takibi haberimizde...
CANLI SKOR
1. ÇEYREK: Anadolu Efes 31-13 CSKA Moskova
2. ÇEYREK: Anadolu Efes 55-28 CSKA Moskova
3. ÇEYREK: Anadolu Efes 65-37 CSKA Moskova
AVRUPA'DA 713. RANDEVU
Anadolu Efes, CSKA Moskova karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 713. maçına çıktı. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 712 karşılaşmada 404 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 465. maçını yaptı. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 464 karşılaşmada 247 galibiyet alırken, 217 kez salondan mağlup ayrıldı.
Lacivert-beyazlılar, CSKA Moskova ile 25. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında 2000'den bu yana Avrupa Ligi'nde yapılan 24 maçın 4'ünü lacivert-beyazlılar, 20'sini ise kırmızı-mavililer kazandı.
ANADOLU EFES-CSKA MOSKOVA MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN? HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabaka saat 20.30'da başladı ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.
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