THY Euroleague'in 18. haftasında Kızılyıldız ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Euroleague'de (Avrupa Ligi) heyecan devam ediyor. 18. hafta müadelesinde Kızılyıldız ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. Maç hakkında merak edilen tüm konular basketbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı 7 Ocak Perşembe günü saat 21:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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