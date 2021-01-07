07 Ocak 2021, Perşembe

BASKETBOL

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 07.01.2021

THY Euroleague'in 18. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Euroleague'de (Avrupa Ligi) heyecan devam ediyor. 18. hafta müadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç hakkında merak edilen tüm konular basketbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı 7 Ocak Perşembe günü saat 21:00'de 'te canlı yayınlanacak.

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