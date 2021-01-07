07 Ocak 2021, Perşembe

BASKETBOL

NBA'de Orlando Magic forması giyen Markelle Fultz sezonu kapattı

Markelle Fultz sezonu kapattı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 07.01.2021

Amerikan Basketbol Ligi () takımlarından 'in oyun kurucusu , ön çapraz bağlarındaki yırtık sebebiyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

'ten yapılan açıklamaya göre, 'ı 105-94 yendikleri maçın ilk çeyreğinde sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalan Fultz'un, sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. 22 yaşındaki basketbolcunun sezonu kapattığı bilgisi verildi.

Philadelphia 76ers tarafından 2017 draftında ilk sırada seçilen Fultz, peş peşe yaşadığı sakatlıklar yüzünden ilk 2 sezonunda yalnızca 33 karşılaşmaya çıkabilmişti.

2019'un şubat ayında Magic'in takasla kadrosuna kattığı Fultz, geçen sezon 64 maçta 12,1 sayı ve 5,2 asist ortalamaları yakalamıştı.

Bu sezona da iyi başlayan genç oyun kurucu, sakatlığı öncesi maç başına 14,3 sayı ve 6,1 asist üretmişti.



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