27 Şubat 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Kevin Durant sakatlığı nedeniyle NBA All-Star maçında oynayamayacak!

Kevin Durant All-Star'da olmayacak!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 27.02.2021

ekiplerinden forması giyen yıldız oyuncu , sakatlığı nedeniyle All-Star maçında forma giyemeyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

() ekibi 'in yıldız ismi , sakatlığı nedeniyle All-Star maçında forma giyemeyecek.

Brooklyn Nets'ten yapılan açıklamaya göre, sol bacağından sakatlanan 32 yaşındaki basketbolcu bir süre daha tedavi görecek.

NBA All-Star maçında takımının kaptanı seçilen , sakatlığı dolayısıyla organizasyonda yer alamayacak.

2019 yılında aşil tendonu kopan ve 552 gün parkeden uzak kalan 'li yıldızın, geçen aralık ayında sakatlığı geçmişti.

Durant, NBA'de bu sezon oynadığı 19 maçta 29 sayı, 5,3 asist ve 7,3 ribaunt ortalamaları yakaladı.

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