Son dakika spor haberi: Kevin Durant sakatlığı nedeniyle NBA All-Star maçında oynayamayacak!
NBA ekiplerinden Brooklyn Nets forması giyen yıldız oyuncu Kevin Durant, sakatlığı nedeniyle All-Star maçında forma giyemeyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Brooklyn Nets'in yıldız ismi Kevin Durant, sakatlığı nedeniyle All-Star maçında forma giyemeyecek.
Brooklyn Nets'ten yapılan açıklamaya göre, sol bacağından sakatlanan 32 yaşındaki basketbolcu bir süre daha tedavi görecek.
NBA All-Star maçında Doğu Konferansı takımının kaptanı seçilen Durant, sakatlığı dolayısıyla organizasyonda yer alamayacak.
2019 yılında aşil tendonu kopan ve 552 gün parkeden uzak kalan ABD'li yıldızın, geçen aralık ayında sakatlığı geçmişti.
Durant, NBA'de bu sezon oynadığı 19 maçta 29 sayı, 5,3 asist ve 7,3 ribaunt ortalamaları yakaladı.
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