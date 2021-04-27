27 Nisan 2021, Salı

BASKETBOL

Real Madrid 80-76 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 Giriş Tarihi: 27.04.2021

THY EuroLeague (Avrupa Ligi) çeyrek final play-off karşılaşmasının 3. maçında deplasmanda 'e konuk oldu. Son çeyrekte gerekli skoru bulamayan temsilcimiz müsabakayı 80-76 kaybetti ve seride durum 2-1'e geldi. Serinin 4. maçı 29 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Turkish Airlines EuroLeague (Avrupa Ligi) çeyrek final play-off müsabakasında temsilcimiz ile İspanyol devi karşı karşıya geldi.

Müsabakaya 2. çeyrekten itibaren ağırlığını koyan lacivert-beyazlılar, son çeyreğe 58-48 önde girdi. Son periyotta hücumda gerekli basketi bulamayan Anadolu Efes, 19-2'lik seri sonucunda İspanyol rakibine 80-76 boyun eğdi.

Bu sonuçla birlikte seride durum 2-1'e geldi. Serinin 4. maçı 29 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Serinin diğer iki maçı şu skorlarla bitmişti:

Anadolu Efes 90-63 Real Madrid

Anadolu Efes 91-68 Real Madrid

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