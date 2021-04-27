Real Madrid 80-76 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU-ÖZET)
THY EuroLeague (Avrupa Ligi) çeyrek final play-off karşılaşmasının 3. maçında Anadolu Efes deplasmanda Real Madrid'e konuk oldu. Son çeyrekte gerekli skoru bulamayan temsilcimiz müsabakayı 80-76 kaybetti ve seride durum 2-1'e geldi. Serinin 4. maçı 29 Nisan Perşembe günü oynanacak.
Turkish Airlines EuroLeague (Avrupa Ligi) çeyrek final play-off müsabakasında temsilcimiz Anadolu Efes ile İspanyol devi Real Madrid karşı karşıya geldi.
Müsabakaya 2. çeyrekten itibaren ağırlığını koyan lacivert-beyazlılar, son çeyreğe 58-48 önde girdi. Son periyotta hücumda gerekli basketi bulamayan Anadolu Efes, 19-2'lik seri sonucunda İspanyol rakibine 80-76 boyun eğdi.
Bu sonuçla birlikte seride durum 2-1'e geldi. Serinin 4. maçı 29 Nisan Perşembe günü oynanacak.
Serinin diğer iki maçı şu skorlarla bitmişti:
Anadolu Efes 90-63 Real Madrid
Anadolu Efes 91-68 Real Madrid
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