THY EuroLeague (Avrupa Ligi) çeyrek final play-off karşılaşmasının 3. maçında Anadolu Efes deplasmanda Real Madrid'e konuk oldu. Son çeyrekte gerekli skoru bulamayan temsilcimiz müsabakayı 80-76 kaybetti ve seride durum 2-1'e geldi. Serinin 4. maçı 29 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Turkish Airlines EuroLeague (Avrupa Ligi) çeyrek final play-off müsabakasında temsilcimiz Anadolu Efes ile İspanyol devi Real Madrid karşı karşıya geldi.

Müsabakaya 2. çeyrekten itibaren ağırlığını koyan lacivert-beyazlılar, son çeyreğe 58-48 önde girdi. Son periyotta hücumda gerekli basketi bulamayan Anadolu Efes, 19-2'lik seri sonucunda İspanyol rakibine 80-76 boyun eğdi.

Bu sonuçla birlikte seride durum 2-1'e geldi. Serinin 4. maçı 29 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Serinin diğer iki maçı şu skorlarla bitmişti:

Anadolu Efes 90-63 Real Madrid

Anadolu Efes 91-68 Real Madrid

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