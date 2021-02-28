28 Şubat 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Anadolu Efes 101-85 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi'nde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 101-85 mağlup ederek üst üste 22. galibiyetini elde etti.
Anadolu Efes, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 101-85 mağlup ederek Basketbol Süper Ligi'ndeki 22. maçında 22. galibiyetini elde etti. Lacivert-beyazlılarda Buğrahan Tuncer 29 sayı ile takımının en fazla sayı atan ismi olurken, konuk ekipte, Robert Johnson ise 31 sayı üretti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BASKETBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Zirve için kıyasıya mücadele! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TS FB derbisi
- Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tottenham - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
- Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi