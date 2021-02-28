28 Şubat 2021, Pazar

BASKETBOL

Anadolu Efes 101-85 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Anadolu Efes'e yan bakılmıyor!
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.02.2021

, 'nde 'u 101-85 mağlup ederek üst üste 22. galibiyetini elde etti.

, 'u 101-85 mağlup ederek 'ndeki 22. maçında 22. galibiyetini elde etti. Lacivert-beyazlılarda Buğrahan Tuncer 29 sayı ile takımının en fazla sayı atan ismi olurken, konuk ekipte, ise 31 sayı üretti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Kevin Durant All-Star'da olmayacak! Kevin Durant All-Star'da olmayacak!
Kokoskov: Ders alacağımız bir maçtı Kokoskov: "Ders alacağımız bir maçtı"
Ataman: Maçı ilk çeyrekte kazandık Ataman: "Maçı ilk çeyrekte kazandık"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör