26 Şubat 2021, Cuma

BASKETBOL

NBA'de flaş karar! Minnesota Timberwolves forması giyen Malik Beasley'e 12 maç ceza verildi!

NBA'de flaş ceza! 12 maç men...
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 Giriş Tarihi: 26.02.2021

'nde () Minnesota forması giyen 'e, silahlı tehdit suçundan 12 maç men cezası verildi. İşte detaylar...

'nde () Minnesota forması giyen , 12 maç men cezası aldı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, silahlı tehdit suçundan 120 gün hapis cezasına çarptırılan 'li basketbolcuya 12 maç uzaklaştırma verildi.

Beasley'in cezasının, 28 Şubat'ta oynanacak karşılaşmasıyla birlikte başlayacağı belirtildi.

24 yaşındaki basketbolcu hakkında, geçen eylül ayında evinin önüne araba park eden bir aileyi silahla tehdit etmesi üzerine dava açılmıştı.

Suçlamaları kabul eden Beasley, 9 Şubat'ta 120 gün hapis cezasına çarptırılmış, sonrasına ertelenen cezanın kamu hizmeti şeklinde tamamlanabileceği belirtilmişti.

Timberwolves'ta iyi bir sezon geçiren Beasley, oynadığı 33 maçta 20,5 sayı, 2,5 asist ve 5.2 ribaunt ortalamaları yakaladı.

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