NBA'de flaş karar! Minnesota Timberwolves forması giyen Malik Beasley'e 12 maç ceza verildi!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves forması giyen Malik Beasley'e, silahlı tehdit suçundan 12 maç men cezası verildi. İşte detaylar...
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves forması giyen Malik Beasley, 12 maç men cezası aldı.
NBA'den yapılan açıklamaya göre, silahlı tehdit suçundan 120 gün hapis cezasına çarptırılan ABD'li basketbolcuya 12 maç uzaklaştırma verildi.
Beasley'in cezasının, 28 Şubat'ta oynanacak Washington Wizards karşılaşmasıyla birlikte başlayacağı belirtildi.
24 yaşındaki basketbolcu hakkında, geçen eylül ayında evinin önüne araba park eden bir aileyi silahla tehdit etmesi üzerine dava açılmıştı.
Suçlamaları kabul eden Beasley, 9 Şubat'ta 120 gün hapis cezasına çarptırılmış, NBA sezonu sonrasına ertelenen cezanın kamu hizmeti şeklinde tamamlanabileceği belirtilmişti.
Timberwolves'ta iyi bir sezon geçiren Beasley, oynadığı 33 maçta 20,5 sayı, 2,5 asist ve 5.2 ribaunt ortalamaları yakaladı.
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