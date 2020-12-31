31 Aralık 2020, Perşembe

BASKETBOL

LeBron James tarihe geçti Lakers kazandı! (NBA'de günün sonuçları)

LeBron James tarihe geçti Lakers kazandı!
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.12.2020

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , yıldız oyuncusu 'in tarihe geçtiği maçta San Antonio 'u 121-107 mağlup etti.

NBA'e 6 maçla devam edildi. deplasmanına çıkan Lakers, rakibini 121-107 yenerek sezonun üçüncü galibiyetini aldı.

Lakers'ta 26, Dennis Schröder 21, 20 sayı kaydetti. 36. yaşını kutladığı gün parkeye çıkan James, üst üste 1000. maçında çift haneli sayılara ulaşma başarısı gösterdi. Bu alanda , üst üste 866 maçla James'in gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

İkinci yenilgisini yaşayan Spurs'te Dejounte Murray 29, 23 sayıyla oynadı. Öte yandan Spurs'te 'in oyundan atılmasının ardından takımı yöneten yardımcı antrenör , NBA tarihinde bir maçta başantrenörlük görevi üstlenen ilk kadın oldu.

Sayı düellosunun kazananı Brooklyn Nets

, sahasında 'ı 145-141 yenerek üçüncü galibiyetine ulaştı.

Nets'te 33 sayı, 11 ribaunt, 8 asist, 25, 23 sayı ile galibiyette ön plana çıktı.

Hawks'ta Trae Young'ın 30 sayı, 11 asist, John Collins'in 30 sayı, 10 ribaunt ve Bogdan Bogdanovic'in 22 sayılık performansları sezonun ilk mağlubiyetini önleyemedi.

Sonuçlar

Boston Celtics-Memphis Grizzlies: 126-107

Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 145-141

Miami Heat-Milwaukee Bucks: 119-108

Dallas Mavericks-Charlotte Hornets: 99-118

-: 107-121

Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 128-105



Kaynak: AA
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Pota derbisinde kazanan Fenerbahçe Pota derbisinde kazanan Fenerbahçe
Ergin Ataman: Boş şutları kaçırınca kaybettik Ergin Ataman: Boş şutları kaçırınca kaybettik
G.Saray'dan Real Madrid'e gitti! G.Saray'dan Real Madrid'e gitti!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör