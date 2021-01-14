14 Ocak 2021, Perşembe

BASKETBOL

Panathinaikos'ta Oded Kattash dönemi!

Panathinaikos'ta Kattash dönemi!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 14.01.2021

THY EuroLeague'de mücadele eden ekibi , 'tan boşalan başantrenörlük görevine 'ı getirdi. 46 yaşındaki İsrailli çalıştırıcıyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

'ın 'nda 'tan boşalan başantrenörlük görevine getirildi.

, 46 yaşındaki İsrailli çalıştırıcı Kattash ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

'nın da başında bulunan ve son olarak ülkesinin ekibini çalıştıran Kattash, 2000'de formasıyla oyuncu olarak şampiyonluğu yaşamıştı.

'nde bu sezon bekleneni veremeyen Panathinaikos, 18 maçta aldığı 6 galibiyetle 15. sırada yer aldı.

Anadolu Efes 99-60 Khimki | ÖZET İZLE

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