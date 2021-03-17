17 Mart 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Galatasaray 74-91 Fenerbahçe Öznur Kablo (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Derbide kazanan Fenerbahçe!
BASKETBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 Giriş Tarihi: 17.03.2021

final ilk maçında , 'ı 74-91 mağlup ederek ikinci maç öncesi Final-Four için büyük avantaj elde etti.

finali, Türk derbisine sahne oldu. ile , 'nın kentindeki 'da karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 74-91 mağlup ederek ikinci maç öncesi Final-Four'a kalmak için büyük avantaj elde etti.

Bu karşılaşmanın rövanşı ise 19 Mart Cuma günü yine aynı salonda oynanacak. Eşleşmede iki takımın da birer galibiyet alması halinde sayı farkına bakılacak.

Tur atlayan ekipler, 16-18 Nisan'da düzenlenecek Final-Four'da boy gösterecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
LeBron NBA'de takım sahibi olmak istiyor! LeBron NBA'de takım sahibi olmak istiyor!
Fenerbahçe Beko - Zalgiris maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko - Zalgiris maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Philadelphia Furkan'la kazandı! Philadelphia Furkan'la kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ