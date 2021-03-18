THY EuroLeague'in 30. haftasında Fenerbahçe Beko ile Zalgiris karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko - Zalgiris maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko ile Zalgiris kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe Beko - Zalgiris maçının canlı skoru aspor.com.tr'de...

CANLI SKOR

1.PERİYOT: Fenerbahçe Beko 28 - 18 Zalgiris



2.PERİYOT: Fenerbahçe Beko 28 - 22 Zalgiris

FENERBAHÇE BEKO - ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:45'te başlayan Fenerbahçe Beko - Zalgiris maçı beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

23 MAÇIN 15'İNİ F.BAHÇE KAZANDI

İki takım arasında ligin ilk yarısında Litvanya'da oynanan karşılaşmayı Zalgiris, 37 sayılık farkla (99-62) kazanmıştı.

Fenerbahçe Beko ile Zalgiris, THY Avrupa Ligi'nde 24. kez karşı karşıya geldi. Organizasyonda iki takım arasında 2000 yılından itibaren oynanan 23 maçın 15'ini Fenerbahçe, 8'ini ise Zalgiris üstün tamamladı.

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