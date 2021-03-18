Fenerbahçe Beko Zalgiris maçı CANLI
THY EuroLeague'in 30. haftasında Fenerbahçe Beko ile Zalgiris karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko - Zalgiris maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.
THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko ile Zalgiris kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe Beko - Zalgiris maçının canlı skoru aspor.com.tr'de...
CANLI SKOR
1.PERİYOT: Fenerbahçe Beko 28 - 18 Zalgiris
2.PERİYOT: Fenerbahçe Beko 28 - 22 Zalgiris
FENERBAHÇE BEKO - ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:45'te başlayan Fenerbahçe Beko - Zalgiris maçı beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.
23 MAÇIN 15'İNİ F.BAHÇE KAZANDI
İki takım arasında ligin ilk yarısında Litvanya'da oynanan karşılaşmayı Zalgiris, 37 sayılık farkla (99-62) kazanmıştı.
Fenerbahçe Beko ile Zalgiris, THY Avrupa Ligi'nde 24. kez karşı karşıya geldi. Organizasyonda iki takım arasında 2000 yılından itibaren oynanan 23 maçın 15'ini Fenerbahçe, 8'ini ise Zalgiris üstün tamamladı.
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