18 Mart 2021, Perşembe

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko Zalgiris maçı CANLI

Fenerbahçe Beko - Zalgiris | CANLI
BASKETBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 Giriş Tarihi: 18.03.2021

THY EuroLeague'in 30. haftasında Beko ile karşı karşıya geliyor. - Zalgiris maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 30. hafta mücadelesinde Beko ile kozlarını paylaşıyor. - Zalgiris maçının canlı skoru aspor.com.tr'de...

CANLI SKOR

1.PERİYOT: Fenerbahçe Beko 28 - 18 Zalgiris

2.PERİYOT: Fenerbahçe Beko 28 - 22 Zalgiris

FENERBAHÇE BEKO - ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:45'te başlayan Fenerbahçe Beko - Zalgiris maçı beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

23 MAÇIN 15'İNİ F.BAHÇE KAZANDI

İki takım arasında ligin ilk yarısında 'da oynanan karşılaşmayı Zalgiris, 37 sayılık farkla (99-62) kazanmıştı.

Fenerbahçe Beko ile Zalgiris, 'nde 24. kez karşı karşıya geldi. Organizasyonda iki takım arasında 2000 yılından itibaren oynanan 23 maçın 15'ini Fenerbahçe, 8'ini ise Zalgiris üstün tamamladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
NBA'de 3 basketbolcu Covid-19'a yakalandı NBA'de 3 basketbolcu Covid-19'a yakalandı
Derbide kazanan Fenerbahçe! Derbide kazanan Fenerbahçe!
LeBron NBA'de takım sahibi olmak istiyor! LeBron NBA'de takım sahibi olmak istiyor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ