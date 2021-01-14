Anadolu Efes 99-60 Khimki | ÖZET İZLE

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 20. hafta mücadelesinde karşılaştığı Rus ekibi Khimki'yi farklı geçti. Baştan sona üstün götürdüğü maçı 39 sayı farkla 99-60 kazanan lacivert-beyazlılar üst üste 3'üncü, toplamda 11. galibiyetini elde etti.

THY EuroLeague 20. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes sahasında BC Khimki'yi konuk etti. Lacivert-beyazlılar son sıradaki rakibi karşısında baştan sona üstün götürdüğü maçı 39 sayı farkla 99-60 kazandı.

Efes bu sonuçla üst üst 3'üncü, toplamda 11'inci galibiyetini alıp play-off yolunda önemli bir virajı döndü. Ligde son sırada yer alan Khimki ise 18. yenilgisini aldı.

SERTAÇ'TAN 19 SAYI

4 oyuncunun çift haneli skor katkısı verdiği Efes'te 19 sayıyla oynayan Sertaç Şanlı maçın en skorer ismi olurken, Shane Larkin de 15 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle öne çıktı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Josip Radojkovic (Hırvatistan)

ANADOLU EFES: Micic 8, Larkin 15, Anderson 6, Moerman 9, Dunston 12, Beaubois 9, Singleton 3, Doğuş Balbay 4, Sertaç Şanlı 19, Buğrahan Tuncer 12, Yiğitcan Saybir 2, Erten Gazi

KHIMKI: Zaytsev 2, Shved 13, Karasev 4, Monia 6, Booker 10, McCollum 6, Voronov 5, Bertans, Mickey 14, Odinokov

1. PERİYOT: 26-19

DEVRE: 52-36

3. PERİYOT: 75-46

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 28.26 Bertans (Khimki)

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