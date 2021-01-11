11 Ocak 2021, Pazartesi

BASKETBOL

NBA'de 2 maça corona virüsü engeli

NBA'de 2 maça corona virüsü engeli
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 11.01.2021

'nde () 12 Ocak Salı günü sabaha karşı oynanması gereken - ve 13 Ocak Çarşamba günü sabaha karşı yapılması planlanan - maçlarının corona virüsü vakaları nedeniyle ertelendiği açıklandı.

yönetiminden yapılan açıklamada, yarın sabaha karşı oynanması gereken - ve 13 Ocak Çarşamba günü sabaha karşı yapılması planlanan - maçlarının Kovid-19 vakaları sebebiyle ertelendiği belirtildi.

Öte yandan NBA yönetimi ve Amerikan Basketbol Ligi Oyuncuları Birliğinin (NBPA) toplantı yaparak ligin sağlık ve güvenlik protokollerini yeniden ele alacağı bildirildi.

Daha önce de Boston Celtics- mücadelesi, aynı gerekçeyle oynanamamıştı. NBA'de Kovid-19 vakaları nedeniyle takımların sahaya en az 8 oyuncu çıkaramaması halinde maçların ertelenmesine karar veriliyor.

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