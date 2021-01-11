11 Ocak 2021, Pazartesi

BASKETBOL

Bogdan Bogdanovic'in dizinde kırık tespit edildi!

Bogdanovic'e sakatlık şoku! Kırık tespit edildi
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 Giriş Tarihi: 11.01.2021

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe Beko forması giyen ve kariyerine NBA'in takımında devam eden 'in sağ dizinde kırık tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün oynanan Charlotte Hornets maçının 2. çeyreğinde sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalan Bogdanovic'in MR sonuçları belli oldu.

28 yaşındaki Sırp basketbolcunun sağ dizinde avülsiyon kırığı ve yumuşak doku iltihabı saptandı. Bogdanovic'in sahalara dönüş süresine dair bilgi verilmedi.

2014-2017 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Bogdanovic, sezon öncesi ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.


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