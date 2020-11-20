20 Kasım 2020, Cuma
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ABD'li oyuncu geçtiğimiz sezon da diz sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.
NBA haberleri: Klay Thompson sezonu kapadı
NBA takımlarından Golden State Warriors, yıldız basketbolcusu Klay Thompson'un aşil tendonunun koptuğu, sakatlığından dolayı da 2020-2021 sezonunda forma giymesinin beklenmediğini açıkladı.
NBA Batı Konferansı takımlarından Golden State Warriors'e Klay Thompson'dan kötü haber geldi. Warriors'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Thompson'ın sakatlandığı ifade edildi. Antrenman sırasında sağ ayağından sakatlanan 30 yaşındaki basketbolcunun aşil tendonunun koptuğu duyuruldu. Açıklamada Thompson'ın 2020-2021 sezonunda forma giymesinin beklenmediği aktarıldı.
ABD'li oyuncu geçtiğimiz sezon da diz sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.
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