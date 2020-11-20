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BASKETBOL

NBA haberleri: Klay Thompson sezonu kapadı

Klay Thompson sezonu kapadı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 20.11.2020

takımlarından Golden State Warriors, yıldız basketbolcusu 'un aşil tendonunun koptuğu, sakatlığından dolayı da 2020-2021 sezonunda forma giymesinin beklenmediğini açıkladı.

Batı Konferansı takımlarından Golden State Warriors'e 'dan kötü haber geldi. Warriors'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Thompson'ın sakatlandığı ifade edildi. Antrenman sırasında sağ ayağından sakatlanan 30 yaşındaki basketbolcunun aşil tendonunun koptuğu duyuruldu. Açıklamada Thompson'ın 2020-2021 sezonunda forma giymesinin beklenmediği aktarıldı.
ABD'li oyuncu geçtiğimiz sezon da diz sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.
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