19 Kasım 2020, Perşembe

BASKETBOL

TBF Disiplin Kurulu Fenerbahçeli Vesely'ye para cezası verdi

F.Bahçe'de Vesely'ye para cezası!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 Giriş Tarihi: 19.11.2020

(TBF) 'nun tecrübeli ismi Jan vesely'ye para cezası verdi. İşte detaylar...

(TBF) Disiplin Kurulu, 'nun Çek pivotu Jan Vesely'ye para cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki Türk Telekom maçında diskalifiye edildikten sonra hakareti gerekçesiyle Vesely'ye 35 bin lira para cezasının uygulandığı belirtildi.

Hakaretin müsabaka görevlisine yapılmasından dolayı cezanın artırıldığı ve Çek oyuncuya toplam 43 bin 750 lira para cezası verildiği kaydedildi.

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