29 Aralık 2020, Salı

BASKETBOL

Ergin Ataman: Boş şutları kaçırınca kaybettik

Ergin Ataman: Boş şutları kaçırınca kaybettik
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 Giriş Tarihi: 29.12.2020

Başantrenörü , 'nin 17. haftasında 73-65 yenildikleri müsabakasında iyi oynamalarına rağmen rakiplerinin son anlarda bulduğu basketlerle maçı kazandığını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, "Tüm maç iyi basketbol oynadık ancak maçın sonlarına doğru ikili oyunlarda boş şutları kaçırdık. Aynı zamanda çok fazla 3 sayılık şut kaçırdık. Karşılaşmanın son anlarında 3 pozisyonda Rudy Fernandez ve Carroll ile şutları soktular ve maçı kazandılar." diye konuştu.

Başantrenörü Pablo Laso ise karşılaşmanın sonundaki performanslarının galibiyeti getirdiğini belirterek, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zorlu şartlar vardı ama iyi oynadık. Maça iyi başlayamadık ancak sonrasında defansta ve hücumda iyi işler yaptık. İyi şutlar bulduk ve doğru anları iyi kullandık. Maçın sonu da bize galibiyeti getirdi." ifadelerini kullandı.

'dan transfer ettikleri Alex Tyus ile ilgili ise Laso, "Alex, yüksek tecrübeye sahip iyi bir oyuncusu. İhtiyacımız olan bir oyuncu." şeklinde görüş belirtti.

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