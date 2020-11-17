THY Euroleague (Avrupa Ligi) 9. hafta maçında Anadolu Efes ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Bayern Münih'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak. Kritik mücadele öncesinde sporseverler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ANADOLU EFES - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Bayern Münih maçı 17 Kasım Salı günü saat 20:30'da beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

5. RANDEVU

Anadolu Efes ile Bayern Münih, THY Euroleague'de bugüne kadar 4 kez kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Efes, 4 karşılaşmadan da parkeden galip ayrıldı. Geçtiğimiz sezon Almanya'da oynanan mücadeleden lacivert-beyazlılar 88-63'lük skorla gaip ayrıldı.

AVRUPA KUPALARINDA 694. MAÇ

Avrupa arenasındaki 694. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, geride kalan karşılaşmalarda 392 galibiyet ve 301 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague'de ise 446. mücadelesini oynayacak olan Efes, 235 kez parkeden galip ayrılırken, 210 kez mağlup oldu.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Ligde Anadolu Efes 80.1 sayı, 28.3 ribaund ve 19.1 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Bayern Münih ise 81.1 sayı, 35.3 ribaund ve 16.0 asist ortalamalarıyla oynuyor. Efes'te Vasilije Micic 15.1 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Alman temsilcisinde ise Vladimir Lucic 15.9 ortalamasıyla oynayarak katkıda bulunuyor. Karşılaşmayı Juan Carlos Garcia, Saso Petek ve Artem Lavrukhin üçlüsü yönetecek.

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