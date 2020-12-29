29 Aralık 2020, Salı

BASKETBOL

Anadolu Efes 65-73 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Anadolu Efes sonunu getiremedi
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 Giriş Tarihi: 29.12.2020

EuroLeague'in 17. haftasında temsilcimiz , Sinan Erdem Spor Salonu'nda 'i ağırladı. Mücadeleyi İspanyol temsilcisi 73-65 kazandı.

Müsabakaya ilk dakikada Larkin'in elinden bulduğu 5-0'lık seriyle giren lacivert-beyazlılar, Micic ve Dunston ile skor üretti. Üst üste dış atışlarda isabet sağlayamayan ev sahibi takım, Causeur ile Thompkins'in basketlerine engel olamadı. Maçın 5. dakikasını 9-8 üstün geçen , Moerman, Micic ve Singleton'un basketleriyle rakibinin üstünlüğü ele almasına izin vermeyip, ilk çeyreği 20-13 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci çeyreği karşılıklı basketlerle geçerken, Anadolu Efes 15. dakikayı 28-20'lik üstünlükle geride bıraktı. Periyodun kalan bölümünde de üstünlüğünü koruyan lacivert-beyazlı takım, devre arasına 37-31 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iki takım da hücumda tutuk başladı. İlk 5 dakikada Anadolu Efes, 6 sayı üretirken rakibine 8 sayıyla karşılık verdi. Lacivert-beyazlılar, maçın 25. dakikasını 43-49 önde geçti. Oynanan bölümde 3 sayı çizgisinin gerisinden düşük yüzdeyle isabet sağlayan Real Madrid, arka arkaya Taylor, Tavares, Sergio Llull ve Thompkins ile 3 sayılık basketler bulup, 29. dakikada 5 sayı farkla (45-50) üstünlük sağladı. Rakibine Beaubois'nın arka arkaya 2 isabetli 3 sayılık şutuyla karşılık veren ev sahibi ekip, çeyreğin bitmesine 32 saniye kala yeniden üstünlüğü ele aldı: 51-50. Ancak 1 saniye kala Laprovittola'nın serbest atış çizgisinden 2'de 2 yapmasıyla Real Madrid periyodu 52-51 üstün bitirdi.

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Son periyodun başında Beaubois'nın 3 sayılık basketiyle yeniden öne geçen (54-52) Anadolu Efes, Thompkins'in 32. dakikadaki üçlüğüyle bir kez daha üstünlüğü rakibine kaptırdı. Müsabakanın 34. dakikasında dış atıştan bu kez Moerman ile isabet sağlayan Anadolu Efes, aynı dakikada Larkin'in tunikesiyle skoru 59-55'e getirdi. Causeur ve Rudy Fernandez ile 3 sayılık isabetlere devam eden Real Madrid, 37. dakikada 61-59 öne geçti. Bu dakikadan sonra üstünlük birkaç kez el değiştirdi. Kalan bölümü daha iyi oynayan ve dış atışlardaki isabetlerine devam eden İspanyol ekibi, müsabakayı 73-65 kazandı.

Lacivert-beyazılarda çift haneli sayı üreten tek isim Micic (16), aynı zamanda maçın en skorer oyuncusu oldu. Dengeli bir skor dağılımı olan konuk takımda ise Causeur (15), Thompkins (13) ve Laprovittola (10) çift hanelere ulaştı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, 'ndeki 17. maçında 9. kez mağlup oldu. Real Madrid ise 12. kez galip geldi.

İlk çeyrek: Anadolu Efes 20-13 Real Madrid

İkinci çeyrek: Anadolu Efes 37-31 Real Madrid

Üçüncü çeyrek: Anadolu Efes 51-52 Real Madrid

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