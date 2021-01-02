NBA yıldızı Luka Doncic Hadise hayranı çıktı! Galibiyet sonrası...
Kariyerini NBA'in Dallas Mavericks takımında sürdüren Luka Doncic, Miami Heat galibiyetinden sonra arabasında Hadise'nin 'Düm Tek Tek' şarkısını dinledi. Yıldız isim bu anı sosyal medya hesabından paylaştı.
NBA takımlarından Dallas Mavericks'in yıldız basketbolcusu Luka Doncic, dün gece yaptığı bir paylaşımla Türk hayranlarını sevindirdi.
Dallas Mavericks'in Miami Heat'i 93-83 mağlup ettiği mücadelede 27 sayı, 15 ribaund ve 7 asistle mücadele eden Sloven yıldız Doncic, Instagram'dan yaptığı paylaşımda arabasında Hadise'nin 2009 yılında ülkemizi Eurovision'da temsil ettiği şarkı olan Düm Tek Tek'i dinlediğini gösterdi.
Hadise'nin seslendirdiği ve Türkiye'yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Düm Tek Tek şarkısı, yarışmada Türkiye'ye dördüncülük kazandırmıştı.
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