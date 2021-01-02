04 Ocak 2021, Pazartesi

BASKETBOL

NBA yıldızı Luka Doncic Hadise hayranı çıktı! Galibiyet sonrası...

Doncic Hadise hayranı çıktı! Galibiyet sonrası...
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 02.01.2021

Kariyerini NBA'in takımında sürdüren Luka Doncic, galibiyetinden sonra arabasında Hadise'nin 'Düm Tek Tek' şarkısını dinledi. Yıldız isim bu anı sosyal medya hesabından paylaştı.

NBA takımlarından 'in yıldız basketbolcusu Luka Doncic, dün gece yaptığı bir paylaşımla Türk hayranlarını sevindirdi.

Dallas Mavericks'in 'i 93-83 mağlup ettiği mücadelede 27 sayı, 15 ribaund ve 7 asistle mücadele eden Sloven yıldız Doncic, Instagram'dan yaptığı paylaşımda arabasında Hadise'nin 2009 yılında ülkemizi 'da temsil ettiği şarkı olan Düm Tek Tek'i dinlediğini gösterdi.

Hadise'nin seslendirdiği ve Türkiye'yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Düm Tek Tek şarkısı, yarışmada Türkiye'ye dördüncülük kazandırmıştı.

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