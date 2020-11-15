15 Kasım 2020, Pazar

BASKETBOL

Frutti Extra Bursaspor'a corona virüsü engeli!

Frutti Extra Bursaspor'a erteleme kararı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 15.11.2020

'ndaki temsilcimiz 'un iki karşılaşması corona virüsü vakaları nedeniyle ertelendi.

'nda oynanması planlanan 4 karşılaşma, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 'un Nanterre 92 ve Promitheas maçları, yeşil-beyazlı kulüpte görülen Covid-19 vakaları sebebiyle yapılamayacak.

Virtus Segafredo Bologna-Morabanc Andorra ve JL Bourg-Umana Reyer Venice karşılaşmalarının da Kovid-19 engeline takıldığı belirtildi.

Müsabakaların daha sonra belirlenecek bir tarihte oynanacağı kaydedildi.

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