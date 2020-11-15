15 Kasım 2020, Pazar
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Frutti Extra Bursaspor'a corona virüsü engeli!
ULEB Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor'un iki karşılaşması corona virüsü vakaları nedeniyle ertelendi.
ULEB Avrupa Kupası'nda oynanması planlanan 4 karşılaşma, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Frutti Extra Bursaspor'un Nanterre 92 ve Promitheas maçları, yeşil-beyazlı kulüpte görülen Covid-19 vakaları sebebiyle yapılamayacak.
Virtus Segafredo Bologna-Morabanc Andorra ve JL Bourg-Umana Reyer Venice karşılaşmalarının da Kovid-19 engeline takıldığı belirtildi.
Müsabakaların daha sonra belirlenecek bir tarihte oynanacağı kaydedildi.
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