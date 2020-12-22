22 Aralık 2020, Salı

BASKETBOL

Anadolu Efes 86–79 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Anadolu Efes galibiyeti hatırladı!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 Giriş Tarihi: 22.12.2020

, ’nin 16. haftasında İspanya devi ’yı konuk etti. Ergin Ataman'ın öğrencileri rakibini 86-79 mağlup ederek 3 maç aranın ardından galip geldi.

EuroLeague'in 16. haftasında , 'yı konuk etti. Ergin Ataman'ın öğrencileri son 3 karşılaşmadaki mağlubiyetin ardından İspanyol devi Barcelona'yı 86-79 mağlup etti.

Periyot sonuçları
1. Periyot: Anadolu Efes 18–24 Barcelona
2. Periyot: Anadolu Efes 43–43 Barcelona
3. Periyot: Anadolu Efes 68–54 Barcelona

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