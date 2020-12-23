23 Aralık 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Limoges 70-75 Türk Telekom (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Türk Telekom'dan kritik galibiyet!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 23.12.2020

G Grubu 4. maçında , deplasmanda 'nın Limoges ekibini 75-70 mağlup etti.

G Grubu 4. maçında , deplasmanda 'nın Limoges ekibini 75-70 yendi.

Beaublanc Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-15'lik skorla üstün tamamlayan takım Türk Telekom oldu.

İkinci periyotta skor üstünlüğünü ele geçiren Limoges, devre arasına 35-31 önde gitti.

Etkili bir oyun ortaya koyduğu üçüncü çeyreği 54-49 üstün bitiren Türk Telekom, karşılaşmadan da 75-70 galip ayrıldı.

Türk Telekom'da Nick Johnson, 18 sayı, 13 asist, 8 ribauntluk performansıyla galibiyette başrol oynadı. Limoges'da Phil Scrubb'un 18 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla Türk Telekom 3. galibiyetini alırken Limoges ise 3. yenilgisini yaşadı.


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