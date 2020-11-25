25 Kasım 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Bogdan Bogdanovic resmen Atlanta Hawks'ta!

Bogdan Bogdanovic'in yeni takımı belli oldu!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 25.11.2020

takımlarından , bir dönem ülkemizde 'de de forma giyen 'i kadrosuna kattı.

'in internet sitesinde yer alan haberde, 28 yaşındaki Sırp basketbolcunun ile sözleşme imzaladığı belirtildi.

ABD basını, Hawks'ın Bogdanovic'e 4 yıl için 72 milyon dolar ödeyeceğini öne sürdü.

2014-2017 yılları arasında forması giyen Bogdanovic, geçen sezon 'te 15,1 sayı, 3,4 asist ve 3,4 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.

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